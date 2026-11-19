El condado de DeKalb, en el área metropolitana de Atlanta, organizará una jornada especial de entrega de comida gratuita que incluye cajas de frutas, verduras frescas y pavos para la cena del Día de Acción de Gracias.

Esta iniciativa comunitaria busca aliviar el presupuesto de los hogares locales y garantizar que las familias del condado dispongan de insumos básicos para celebrar la festividad de noviembre.

Según Telemundo Atlanta, destaca que el operativo forma parte de los esfuerzos locales de asistencia social previos al jueves 26 de noviembre, fecha en que se conmemora el feriado nacional.

Los organizadores instan a los residentes interesados a consultar las coordenadas exactas, los horarios de apertura y las condiciones de entrega a través de los canales oficiales habilitados por el condado. Debido a la alta demanda estacional de alimentos festivos, los suministros se asignarán de manera ordenada hasta agotar las existencias disponibles en cada punto de acopio.

¿Qué incluye la jornada de comida gratis en DeKalb?

• Proteína festiva: Entrega de pavos congelados destinados a la cena tradicional del Día de Acción de Gracias.

• Productos frescos: Cajas surtidas con frutas y verduras seleccionadas para complementar la alimentación del hogar.

• Acceso comunitario: Distribución dirigida a familias residentes del condado que requieran apoyo alimentario durante la temporada.

Las autoridades locales recomiendan a los asistentes acudir con anticipación a los centros de distribución y respetar las indicaciones logísticas del personal voluntario para agilizar el flujo vehicular y peatonal. Asimismo, sugieren revisar los portales comunitarios del área metropolitana de Atlanta para conocer otros bancos de alimentos activos durante la semana festiva.

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