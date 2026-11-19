La cadena de supermercados Unicasa anunció una jornada especial de captación de personal para este viernes 20 de noviembre de 2026 en Caracas, dirigida a cubrir puestos disponibles en todas sus sucursales.

De acuerdo con la convocatoria, la recepción de postulantes tendrá lugar en la tienda de La Candelaria, en un horario comprendido entre las 8:30 a. m. y las 12:00 p. m.

Requisitos para los aspirantes

Quienes acudan al proceso de selección en el horario establecido deben consignar los siguientes recaudos:

Lapicero negro.

Copia de la cédula de identidad.

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF).

Copia del título de bachiller.

Referencia bancaria.

La compañía recordó a los interesados asistir puntualmente durante la mañana del viernes 20 de noviembre con la documentación completa para agilizar el registro en la sede de La Candelaria.

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