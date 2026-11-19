El deterioro de las infraestructuras residenciales y los gastos imprevistos por fallas internas representan uno de los principales retos para las juntas de condominio en Venezuela. Frente a este escenario, la empresa La Mundial de Seguros presentó una propuesta denominada Condominio y Hogar Blindados, diseñada para atender contingencias cotidianas más allá de las paredes y áreas comunes tradicionales.

El instrumento integra cobertura patrimonial, responsabilidad civil tanto del condominio como individual, y un sistema digital de asistencia técnica que permite a los residentes reportar emergencias por filtraciones entre apartamentos, rotura de tuberías o fallas eléctricas, según lo refiere una NDP.

El desarrollo de esta alternativa surgió tras evaluar las necesidades de administradoras de edificios y propietarios frente a daños accidentales entre vecinos y cuotas extraordinarias de reparación.

Antigüedad de edificios y conflictos vecinales

De acuerdo con estadísticas sectoriales recopiladas durante el estudio, más del 75 % del parque residencial en las principales urbes venezolanas, incluidas Caracas, Valencia y Maracaibo, supera los 30 años de antigüedad.

Esta condición incrementa la frecuencia de averías en redes matrices de plomería, sistemas hidroneumáticos y tableros eléctricos.

Asimismo, registros de administradoras de inmuebles indican que más del 80 % de las disputas comunitarias entre propietarios se originan por filtraciones sin atención oportuna y por las dificultades financieras para reunir fondos especiales destinados a obras mayores.

Asistencia técnica mediante plataforma móvil

La cobertura incorpora una herramienta tecnológica llamada SeguHome, que permite acceder a un portal de atención directamente desde el teléfono celular sin requerir la descarga de aplicaciones adicionales.

Al acercar el dispositivo móvil a una etiqueta inteligente instalada en el edificio, los residentes despliegan una interfaz para activar el botón de pánico, reportar emergencias o solicitar soporte técnico.

Carlos Lorenzo, director comercial de la aseguradora, señaló que este mecanismo coordina servicios de cerrajería, plomería y electricidad a través de una mesa de ayuda operativa las 24 horas del día.

El esquema contempla además dos niveles de responsabilidad civil: la cobertura del condominio, que ampara al conjunto residencial frente a reclamaciones de terceros por daños materiales o personales ocurridos en áreas comunes, y la responsabilidad civil individual, que protege al propietario ante daños accidentales ocasionados a terceros desde su vivienda.

En el ámbito patrimonial, la póliza resguarda la estructura física del inmueble y sus espacios compartidos ante eventos como incendios, rayos, explosiones y terremotos, entre otros riesgos, con el propósito de facilitar la gestión de contingencias diarias en las comunidades residenciales del país.

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