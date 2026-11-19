Este sábado 21 de noviembre, llevarán a cabo una jornada de vacunación gratuita para niños y niñas en el municipio Chacao.

La Clínica El Ávila brindó detalles de la jornada a través de sus redes sociales e indicó cuales son las vacunas que estarán disponibles durante la actividad.

Inmunización gratuita para niños en Chacao

De acuerdo con la información difundida por este centro médico, para ser parte de la jornada debe realizar lo siguiente:

Confirmar su asistencia al número 0424 210 2703 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Llevar su respectiva tarjeta de vacunación en físico

Asistir con el niño o niña acompañado estrictamente con un padre, madre o representante.

Asimismo, señaló que esta actividad cuenta con el apoyo de ASIC Chacao y el Protectorado del Eje Metropolitano.

¿Cuáles vacunas estarán disponibles?

Al respecto, indica que las vacunas que estarán disponibles el sábado 21 son los siguientes:

BCG

Hepatitis B

Polio VO

Polio IPV

Fiebre Amarilla

Toxoide

Trivalente viral (solo 20 dosis)

Esta jornada será el sábado 21 de noviembre de las 9am a las 12 de mediodía en el piso 2 de la Clínica El Ávila.

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