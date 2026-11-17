El Servicio de Urología y la Dirección de Medicina Comunitaria del Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT) anuncian la realización de una jornada médica gratuita dirigida a la población masculina. La iniciativa cuenta además con el apoyo de Valmorca.

La actividad está programada para llevarse a cabo el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 8:30 am., y está planificada para atender a un total de 200 hombres bajo la modalidad de orden de llegada, por lo que los cupos son limitados, indicó CMDLT.

El programa clínico de la jornada comprende la ejecución de una charla educativa, un examen físico y la realización de una prueba de antígeno prostático sin costo alguno para los asistentes.

Requisitos de participación

Para formar parte de la actividad preventiva, los interesados deben cumplir estrictamente con los siguientes criterios médicos establecidos por los organizadores:

Ser mayor de 50 años, o bien hombre mayor de 45 años que posea antecedentes familiares de cáncer de próstata.

No ser portador de sonda uretrovesical.

No haber sido diagnosticado previamente con cáncer de próstata.

El encuentro médico tendrá como sede física las instalaciones del auditorio José María Vargas, ubicado específicamente en el Edificio Santa Inés, nivel sótano, dentro del complejo del Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT).

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