La delegación opositora en la mesa de diálogo, liderada por Dinorah Figuera, y representantes de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) sostuvieron una reunión de trabajo para recibir asesoría y conocer la experiencia de la organización internacional en materia de transiciones políticas.

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y coordinadora de la delegación opositora, participó en el encuentro junto al coordinador Gustavo Marcano. Ambas partes analizaron estrategias orientadas a fortalecer la ruta democrática mediante la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos, informó Globovisión.

Declaraciones oficiales de la delegación

Al finalizar la reunión, Figuera ofreció declaraciones sobre la importancia de este acercamiento técnico con expertos internacionales en materia de derechos humanos y procesos políticos.

"En representación de la Asamblea Nacional de 2015, y siendo coordinadora del proceso de negociación por parte de la oposición en la mesa de diálogo, quiero expresar que para nosotros es importante haber recibido en audiencia a la Fundación para el Debido Proceso, una institución con larga trayectoria y experiencia en materia de transiciones", señaló la opositora.

Figuera explicó que el intercambio permitió evaluar distintas experiencias aplicadas en otros países que atravesaron procesos similares de cambio político y restructuración institucional.

"Nos parece importante conocer de esta organización y su trayectoria en diferentes países donde se necesita el debido proceso en materia de derechos humanos", afirmó la jefa de la delegación negociadora.

Canales de cooperación abiertos

La representación parlamentaria y negociadora confirmó su disposición para mantener una comunicación continua con organismos internacionales especializados en la materia, con el objetivo de integrar recomendaciones técnicas en su agenda de trabajo.

"Estamos receptivos a sus recomendaciones y dispuestos a que este intercambio sea una parte positiva para la consolidación de nuestro proceso democrático", concluyó Figuera.

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