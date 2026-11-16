Copa Airlines iniciará operaciones aéreas comerciales la próxima semana para conectar de forma directa la Ciudad de Panamá con la Isla de Margarita.

La nueva ruta operará con tres frecuencias semanales, específicamente los días martes, jueves y domingos, según lo informado por Roberto Pulido, gerente general de la aerolínea en territorio venezolano.

​Durante una entrevista concedida a Unión Radio, el portavoz especificó que los trayectos programados se llevarán a cabo los días martes, jueves y domingos.

​Alta demanda en boletos para temporada vacacional

​El vocero de Copa Airlines recalcó que la nueva ruta comercial ha presentado un volumen de solicitudes muy alto por parte de los usuarios.

​"Ya no hay cupo en diciembre y enero. Hay muchos pasajeros viniendo a encontrarse con sus familiares en Margarita y hay turismo".

​Conexiones internacionales y alternativas

​La inclusión del territorio neoespartano dentro de los itinerarios operativos de la aerolínea facilitará la vinculación directa de la zona con más de cincuenta puntos geográficos en América Latina. Esto se gestionará mediante transbordos realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, situado en la capital panameña.

​Adicionalmente, el representante de la empresa resaltó los beneficios vinculados al mecanismo de escala turística ofrecido a los usuarios.

"Tenemos la grandísima ventaja de que los que tengan horarios de conexión más extendidos pueden permanecer en Panamá a través del programa Panamá Stopover, que le permite quedarse hasta 15 días con tarifas con descuentos", sentenció.

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