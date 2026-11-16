El gobierno nacional calificó este lunes como "injerencistas" las declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sobre el rumbo político e institucional del país, y exigió respeto a la soberanía nacional.

A través de su cuenta en X, el canciller Oliver Blanco, calificó de carácter injerencista las opiniones expresadas por el jefe de Estado uruguayo, Orsi, durante un reciente evento internacional en Madrid. Según la postura oficial, este tipo de posicionamientos vulnera los principios diplomáticos que regulan el relacionamiento bilateral entre los Estados de la región.

“Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos”, señaló Blanco.

En el mismo texto, el representante diplomático instó al gobierno uruguayo a enfocar su gestión en las prioridades de su propia ciudadanía, y a evitar opiniones sobre asuntos de soberanía extranjera.

“El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana. La agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país”.

Para finalizar, las autoridades gubernamentales reafirmaron que el país seguirá adelante con sus procesos nacionales sin intervención exterior, basándose en la voluntad popular.

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