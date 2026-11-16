Caracas será sede de la primera edición de la Venezuela Energy Conference (Venecon), un encuentro internacional que se realizará del 15 al 17 de junio de 2027 y reunirá a especialistas, investigadores, empresas y representantes de la industria energética.

La actividad marcará el regreso de una conferencia técnica internacional de esta magnitud al país después de más de 20 años.

El evento es organizado por la Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG), la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE) y la Sociedad de Geofísicos de Exploración (SEG). Además, contará con el respaldo del Ministerio de Hidrocarburos, PDVSA y el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Venecon busca crear oportunidades para intercambiar conocimientos, establecer alianzas y presentar nuevas herramientas para el desarrollo petrolero. La iniciativa también permitirá que profesionales y estudiantes venezolanos accedan a experiencias y avances internacionales sin necesidad de viajar al exterior.

Uno de los puntos centrales será analizar cómo aprovechar el potencial energético de Venezuela, que posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. No obstante, aumentar la producción requiere superar dificultades relacionadas con la infraestructura, las inversiones y las capacidades operativas.

¿Qué ofrecerá Venecon 2027?

La programación combinará actividades científicas, empresariales y académicas. Incluirá presentaciones técnicas, reuniones ejecutivas, exhibiciones de tecnología y espacios de formación para estudiantes y jóvenes profesionales.

Las empresas también tendrán la oportunidad de mostrar sus servicios, presentar soluciones innovadoras y establecer contactos con otros participantes del mercado energético.

¿Cómo participar en la conferencia?

Los espacios de exhibición y las alternativas de patrocinio ya están disponibles para las compañías interesadas. Sin embargo, las inscripciones para asistentes y la recepción de trabajos técnicos serán anunciadas próximamente por los organizadores.

Los detalles sobre los conferencistas, la programación y la sede específica en Caracas también se darán a conocer más adelante.

Para consultar las actualizaciones y conocer las oportunidades de participación, los interesados pueden ingresar a www.venecon.org.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube