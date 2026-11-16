La aerolínea venezolana Aeropostal presentó su programación de vuelos para diciembre, con distintas frecuencias entre Caracas, Porlamar y Valencia, como parte de su oferta de conexiones aéreas para la temporada navideña.

A través de sus canales oficiales, la compañía invitó a los viajeros a planificar sus traslados con anticipación y consultar las fechas disponibles para adquirir sus boletos. El cronograma contempla vuelos regulares durante la semana y operaciones especiales en días específicos del mes.

Vuelos regulares de Aeropostal en diciembre

De acuerdo con el itinerario publicado por la empresa, las frecuencias habituales incluyen conexiones entre Caracas y Porlamar los lunes, martes y viernes, mientras que los jueves se incorporan vuelos con escala en Valencia.

Estos son los horarios establecidos:

Lunes, martes y viernes:

Caracas - Porlamar: salida a las 9:00 am y llegada a las 9:45 am.

Porlamar - Caracas: salida a las 10:45 am y llegada a las 11:30 am.

Jueves 3, 10 y 17 de diciembre:

Caracas - Porlamar: 10:00 am a 10:45 am.

Porlamar - Valencia: 11:45 am a 12:45 pm.

Valencia - Porlamar: 1:45 pm a 2:45 pm.

Porlamar - Caracas: 3:30 pm a 4:15 pm.

Domingos 6, 13, 20 y 27 de diciembre:

Caracas - Porlamar: 12:00 pm a 12:45 pm.

Porlamar - Valencia: 1:45 pm a 2:45 pm.

Valencia - Porlamar: 3:45 pm a 4:45 pm.

Porlamar - Caracas: 5:30 pm a 6:15 pm.

Aeropostal también ofrecerá vuelos especiales

Entre los vuelos especiales anunciados destacan:

Viernes 4 y 18: Caracas - Porlamar, de 2:30 pm a 3:15 pm; y Porlamar - Caracas, de 4:20 pm a 5:05 pm.

Lunes 7 y 28, martes 22 y 29: Caracas - Porlamar, de 12:30 pm a 1:15 pm; y Porlamar - Caracas, de 2:15 pm a 3:00 pm.

Miércoles 23 y 30: Caracas - Porlamar, de 9:00 am a 9:45 am; Porlamar - Valencia, de 10:45 am a 11:45 am; Valencia - Porlamar, de 12:45 pm a 1:45 pm; y Porlamar - Caracas, de 2:45 pm a 3:30 pm.

Para el sábado 26 de diciembre, la compañía también contempla dos ciclos de vuelos entre Caracas y Porlamar:

Caracas - Porlamar: 9:00 am a 9:45 am.

Porlamar - Caracas: 10:45 am a 11:30 am.

Caracas - Porlamar: 12:30 pm a 1:15 pm.

Porlamar - Caracas: 2:15 pm a 3:00 pm.

Domingo 20 de diciembre:

Caracas - Porlamar: 1:30 pm a 2:15 pm.

Porlamar - Caracas: 3:00 pm a 3:45 pm.

Domingo 27 de diciembre:

Caracas - Porlamar: 10:00 am a 10:45 am.

Porlamar - Caracas: 11:30 am a 12:15 pm.

Caracas - Porlamar: 1:30 pm a 2:15 pm.

Porlamar - Caracas: 3:00 pm a 3:45 pm.

Lunes 28 de diciembre:

Caracas - Porlamar: 10:30 am a 11:15 am.

Porlamar - Caracas: 12:15 pm a 1:00 pm.

¿Cómo comprar boletos de Aeropostal para diciembre?

Los pasajeros interesados en consultar disponibilidad, precios y condiciones de viaje pueden comunicarse directamente con la aerolínea a través de sus canales de atención:

Call Center: 0500 2846637.

WhatsApp (solo mensajes): +58 422-7153913.

También pueden acudir a las oficinas comerciales de Aeropostal en las siguientes direcciones:

Caracas: Torre Letonia, urbanización La Castellana. Teléfono: 0212-2663121.

Valencia: Aeropuerto Internacional Arturo Michelena y Centro Comercial y Profesional OTAMA, tercer nivel, urbanización El Viñedo.

Porlamar: Hotel Puerta del Sol, calle Los Pinos.

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