La aerolínea venezolana Aeropostal presentó su programación de vuelos para diciembre, con distintas frecuencias entre Caracas, Porlamar y Valencia, como parte de su oferta de conexiones aéreas para la temporada navideña.
A través de sus canales oficiales, la compañía invitó a los viajeros a planificar sus traslados con anticipación y consultar las fechas disponibles para adquirir sus boletos. El cronograma contempla vuelos regulares durante la semana y operaciones especiales en días específicos del mes.
Vuelos regulares de Aeropostal en diciembre
De acuerdo con el itinerario publicado por la empresa, las frecuencias habituales incluyen conexiones entre Caracas y Porlamar los lunes, martes y viernes, mientras que los jueves se incorporan vuelos con escala en Valencia.
Estos son los horarios establecidos:
Lunes, martes y viernes:
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Caracas - Porlamar: salida a las 9:00 am y llegada a las 9:45 am.
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Porlamar - Caracas: salida a las 10:45 am y llegada a las 11:30 am.
Jueves 3, 10 y 17 de diciembre:
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Caracas - Porlamar: 10:00 am a 10:45 am.
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Porlamar - Valencia: 11:45 am a 12:45 pm.
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Valencia - Porlamar: 1:45 pm a 2:45 pm.
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Porlamar - Caracas: 3:30 pm a 4:15 pm.
Domingos 6, 13, 20 y 27 de diciembre:
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Caracas - Porlamar: 12:00 pm a 12:45 pm.
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Porlamar - Valencia: 1:45 pm a 2:45 pm.
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Valencia - Porlamar: 3:45 pm a 4:45 pm.
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Porlamar - Caracas: 5:30 pm a 6:15 pm.
Aeropostal también ofrecerá vuelos especiales
Entre los vuelos especiales anunciados destacan:
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Viernes 4 y 18: Caracas - Porlamar, de 2:30 pm a 3:15 pm; y Porlamar - Caracas, de 4:20 pm a 5:05 pm.
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Lunes 7 y 28, martes 22 y 29: Caracas - Porlamar, de 12:30 pm a 1:15 pm; y Porlamar - Caracas, de 2:15 pm a 3:00 pm.
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Miércoles 23 y 30: Caracas - Porlamar, de 9:00 am a 9:45 am; Porlamar - Valencia, de 10:45 am a 11:45 am; Valencia - Porlamar, de 12:45 pm a 1:45 pm; y Porlamar - Caracas, de 2:45 pm a 3:30 pm.
Para el sábado 26 de diciembre, la compañía también contempla dos ciclos de vuelos entre Caracas y Porlamar:
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Caracas - Porlamar: 9:00 am a 9:45 am.
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Porlamar - Caracas: 10:45 am a 11:30 am.
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Caracas - Porlamar: 12:30 pm a 1:15 pm.
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Porlamar - Caracas: 2:15 pm a 3:00 pm.
Domingo 20 de diciembre:
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Caracas - Porlamar: 1:30 pm a 2:15 pm.
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Porlamar - Caracas: 3:00 pm a 3:45 pm.
Domingo 27 de diciembre:
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Caracas - Porlamar: 10:00 am a 10:45 am.
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Porlamar - Caracas: 11:30 am a 12:15 pm.
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Caracas - Porlamar: 1:30 pm a 2:15 pm.
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Porlamar - Caracas: 3:00 pm a 3:45 pm.
Lunes 28 de diciembre:
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Caracas - Porlamar: 10:30 am a 11:15 am.
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Porlamar - Caracas: 12:15 pm a 1:00 pm.
¿Cómo comprar boletos de Aeropostal para diciembre?
Los pasajeros interesados en consultar disponibilidad, precios y condiciones de viaje pueden comunicarse directamente con la aerolínea a través de sus canales de atención:
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Call Center: 0500 2846637.
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WhatsApp (solo mensajes): +58 422-7153913.
También pueden acudir a las oficinas comerciales de Aeropostal en las siguientes direcciones:
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Caracas: Torre Letonia, urbanización La Castellana. Teléfono: 0212-2663121.
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Valencia: Aeropuerto Internacional Arturo Michelena y Centro Comercial y Profesional OTAMA, tercer nivel, urbanización El Viñedo.
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Porlamar: Hotel Puerta del Sol, calle Los Pinos.
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