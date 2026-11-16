El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes 16 de noviembre predominará la nubosidad fragmentada en buena parte de Venezuela, con períodos de cielo parcialmente despejado y precipitaciones en algunas entidades.

Zonas con posibles precipitaciones

Según el reporte de las 6:00 de la mañana, se esperan lluvias o chubascos en el sur de Amazonas, Mérida y Zulia. También se observaron áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en el oeste de Trujillo.

El pronóstico del organismo, correspondiente al período entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, señala que prevalecerá la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio nacional.

Durante estas horas se estima cielo de parcial a despejado, aunque el desarrollo de algunas formaciones nubosas podría generar precipitaciones en sectores específicos.

El Inameh también destacó que la nubosidad fragmentada continuará presente en distintas zonas del país, por lo que las condiciones del tiempo podrían variar según la región. Ante este panorama, se recomienda consultar los próximos reportes oficiales para conocer las actualizaciones del pronóstico.

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