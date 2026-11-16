La presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez, felicitó a la Selección Nacional de Béisbol Sub-23, tras titularse campeona del mundo en el torneo disputado en Managua, Nicaragua.

Desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Rodríguez destacó la histórica actuación del conjunto venezolano, que alcanzó el máximo galardón mundialista, que fue transmitido en exclusiva por Meridiano Televisión.

Selección Nacional de Béisbol Sub-23 se corona en Nicaragua

Los jóvenes deportistas del conjunto nacional se impusieron con un marcador de 5 carreras por 0 ante la representación de Australia.

“Desde aquí, también enviamos nuestras felicitaciones a los muchachos de la selección nacional de béisbol sub-23 por este extraordinario triunfo. ¡Gracias por llenar de orgullo a Venezuela!”, dijo Rodríguez.

Delcy Rodríguez continúa su gira por Medio Oriente

El mensaje se dio durante reunión de trabajo que Rodríguez sostuvo con vicepresidentes sectoriales y ministros del Gobierno Nacional que la acompañan en su gira por el Medio Oriente, que prosigue en Abu Dabi, ciudad a la que arribó este domingo.

De acuerdo con el portal de Prensa Presidencial, durante la sesión, se revisan los puntos estratégicos de la agenda bilateral prevista en esta nación del golfo Pérsico.

“Avanzamos en una agenda de cooperación integral para fortalecer los lazos de amistad y trabajo entre nuestras naciones”, aseguró Rodríguez.

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