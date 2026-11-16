El Metro de Caracas prestará servicio comercial el lunes 16 de noviembre: esto dice el sindicato

Este domingo el Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores del Metro de Caracas (Sitrameca), aseguró que prestarán servicio comercial el lunes 16 de noviembre.

A través de sus canales oficiales el Sitrameca difundió un comunicado en el cual informa que "la fuerza laboral de la empresa garantizará la prestación del servicio comercial".

Metro de Caracas trabajará el 16 de noviembre

De acuerdo con la información proporcionada la operatividad del sistema Metro de Caracas no se verá interrumpido y prestará servicio comercial "en el horario habitual en todas las líneas del Metro, el Sistema Por Cables y Metrobús".

Asimismo, señala que esta labor se cumple en el marco de la agenda de trabajo de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, por medio del Plan Venezuela Renace en aras de "defender la estabilidad, el desarrollo productivo y el bienestar integral del pueblo trabajador".

No se sumará a otras agendas

Al respecto, señala el comunicado del Sitrameca que "nuestra organización sindical no se suma ni se sumará las agendas fallidas de sectores apátridas".

Insta al "movimiento obrero nacional patriótico y bolivariano a continuar desde cada centro de trabajo el impulso de la transformación productiva, la soberanía tecnológica, la formación técnica de talento humano y la atención prioritaria a las y los venezolanos".

Adicionalmente "reitera su firme respaldo a la Mesa de Diálogo Social y a los Consensos Laborales".

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