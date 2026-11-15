María Corina Machado convoca movilización para el 5 de diciembre

La dirigente política María Corina Machado convocó este domingo a los venezolanos a participar en una "inmensa peregrinación" el próximo 5 de diciembre hacia la basílica menor de la Virgen de Coromoto, patrona del país, ubicada en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa.

Durante una eucaristía celebrada en Los Teques, estado Miranda, la opositora señaló que la convocatoria cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica y busca congregar a los ciudadanos para pedir por la liberación de todos los presos políticos, el retorno de los migrantes y la reunificación de las familias venezolanas.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Machado destacó que la jornada estará dedicada a la oración y la unidad nacional, al expresar: "Vamos a ir a darle gracias a Dios todos los venezolanos porque estamos aquí juntos hoy, porque estamos vivos, con salud y dispuestos a luchar. Y también vamos a pedirle a la virgen que proteja a nuestros presos políticos y que los libere a todos".

La iniciativa también sumó el respaldo del cardenal Baltazar Porras, quien invitó a los fieles a peregrinar «a los pies de la Coromoto» para abogar por la transformación de la realidad social del país, en una convocatoria que coincide con las recientes actividades públicas de la dirigente opositora tras su regreso a territorio nacional el pasado mes de octubre.

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