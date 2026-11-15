PDVSA proyecta cerrar el año con una distribución diaria de 140.000 barriles

Petróleos de Venezuela (PDVSA) prevé cerrar el año con una distribución diaria de aproximadamente 140.000 barriles de combustible, impulsada por la recuperación del parque refinador nacional que actualmente cuenta con una capacidad de procesamiento de 500.000 barriles diarios, frente a los 100.000 reportados en 2022.

Durante su participación en el Foro de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) bajo el lema «Gas Natural: Gran Activo para el Renacer de Venezuela», el presidente de la estatal, Héctor Obregón, proyectó que la producción petrolera nacional se ubicará en 1.300.000 barriles diarios (bpd) al cierre del presente periodo.

El titular de la industria detalló que la meta a mediano plazo contempla alcanzar 1.500.000 bpd para finales de 2027, con el objetivo de escalar a 2.000.000 de barriles en un quinquenio y llegar a los 3.000.000 diarios en un horizonte de diez años, respaldados por la firma de 80 nuevos acuerdos en el sector hidrocarburos orientados al desarrollo de infraestructura y campos asociados.

En materia gasífera, Obregón aseveró que el estado Zulia se consolidará como productor de gas licuado de petróleo (GLP) en 2027 y anunció una alianza estratégica con la empresa UCC de Catar para intervenir el campo El Furrial, mientras que las nuevas inversiones del año se enfocarán en la reactivación integral de áreas operativas y obras civiles conexas.

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