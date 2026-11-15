Hija de “El Koki” cuenta detalles de su vida personal: esto dijo sobre su padre y La Cota 905

Yarián Revete, hija de Carlos Luis Revete, conocido como “El Koki”, ofreció detalles sobre la vida personal de su padre, su trayectoria criminal y su influencia en la Cota 905, durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

La joven recordó que su padre creció en condiciones de pobreza extrema y tuvo pocas oportunidades de estudiar. También contó que desde pequeño mostró interés por las apuestas y las carreras de caballos, hasta que comenzó a relacionarse con integrantes de organizaciones delictivas.

La madre de Yarián intentó apartarlo de ese entorno, pero finalmente decidió separarse amorosamente de Carlos Luis para evitar que los problemas de Revete afectaran la vida de su hija.

El ascenso de “El Koki” en la Cota 905

Yarián explicó que su padre asumió el liderazgo de la organización criminal después de que su tío, quien formaba parte de la banda, sufriera un ataque que lo dejó parapléjico y posteriormente terminara en prisión.

Según su relato, Revete tomó represalias contra el responsable y ese episodio marcó el inicio de su consolidación dentro del mundo criminal.

La hija del fallecido líder también recordó que durante su infancia veía a su padre como un superhéroe, pues compartían paseos, vacaciones y actividades familiares. Sin embargo, esa percepción cambió cuando las noticias sobre sus actividades delictivas comenzaron a ocupar espacios en los medios de comunicación. Aseguró que su madre intentó protegerla de esa realidad y mantenerla alejada de los conflictos.

Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista fueron las declaraciones sobre los supuestos contactos de “El Koki” con personas relacionadas con el Gobierno de Nicolás Maduro. Yarián afirmó que su padre recibía visitas frecuentes de estos individuos y aseguró que existían presuntos acuerdos relacionados con protección y suministro de armamento para la megabanda.

Aunque evitó revelar identidades, sostuvo que el Gobierno buscaba contar con un grupo de respaldo ante posibles escenarios de inestabilidad política, como una intervención estadounidense o un golpe de Estado. También señaló que su padre habría confiado en esos contactos, pero la relación terminó por deteriorarse.

La joven afirmó que el supuesto acuerdo se volvió insostenible cuando surgieron diferencias entre las partes. Según su versión, su padre creyó que quienes mantenían vínculos con él continuarían respaldándolo, pero finalmente interpretó que todo formaba parte de una estrategia para desmantelar la organización criminal.

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