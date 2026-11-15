Tres sedes consulares publican nuevos listados: verifique si su pasaporte venezolano está disponible

Los venezolanos que tramitaron su pasaporte en Uruguay, Argentina y Chile pueden consultar los nuevos listados publicados por las respectivas sedes consulares para verificar si su documento ya llegó y está disponible para retiro.

Para acceder a la información, los ciudadanos deben seleccionar el código QR del país donde realizaron la solicitud. No importa si actualmente residen en otro territorio, ya que la consulta depende del lugar donde gestionaron el pasaporte.

¿Cómo consultar los listados?

El procedimiento comienza al escanear el código QR correspondiente mediante la cámara del teléfono celular. Si la publicación se encuentra abierta en el mismo dispositivo, se puede guardar una captura de pantalla y utilizar Google Lens o la herramienta de reconocimiento de imágenes disponible en el equipo.

Una vez abierto el documento, los mayores de edad deben introducir su número de cédula en la opción de búsqueda y comprobar que coincida con el nombre y apellido registrados. En el caso de los menores, la consulta debe realizarse con sus nombres y apellidos completos.

Verifique sus datos antes de acudir al consulado

Las sedes consulares advierten que los registros se elaboran manualmente, por lo que pueden presentar diferencias en algunos nombres, apellidos o números de identificación. Por esta razón, una equivocación de transcripción no significa necesariamente que exista un problema con el documento.

Si los datos permiten identificar claramente al titular, este puede acudir a retirar su pasaporte. Sin embargo, cuando existan inconsistencias que generen dudas sobre el registro, debe comunicarse primero con la Sección Consular para confirmar la información.

Una vez confirmada su aparición en el registro, el ciudadano puede dirigirse a la sede consular correspondiente para retirar el pasaporte venezolano.

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