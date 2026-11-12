Dos sismos seguidos durante la tarde de este 12 de noviembre: Funvisis revela epicentros y magnitudes

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó dos sismos seguidos en el estado Zulia durante la tarde de este jueves 12 de noviembre de 2026, registrados con apenas 20 minutos de diferencia.

De acuerdo con el primer boletín preliminar emitido por el Servicio Sismológico Venezolano, el movimiento inicial ocurrió a las 2:07 de la tarde (14:07 HLV) y alcanzó una magnitud de 2.6.

El epicentro se localizó a 45 kilómetros al sureste de Machiques y a 47 kilómetros al sureste de Villa del Rosario, con una profundidad de 19,1 kilómetros.

Veinte minutos después, a las 2:27 de la tarde (14:27 HLV), los instrumentos del organismo registraron un segundo evento de mayor intensidad, con una magnitud de 2.9.

En esta oportunidad, el punto de origen se ubicó a 57 kilómetros al suroeste de Machiques y a 78 kilómetros al noroeste de Encontrados, a una profundidad superficial de 5,0 kilómetros.

Hasta el momento de la emisión de los reportes preliminares de Funvisis, las autoridades locales y los organismos de prevención no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas tras ambos eventos telúricos en la entidad zuliana.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube