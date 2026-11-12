Llega nuevo vuelo con repatriados desde EEUU: detalles del nuevo operativo

Un grupo de 349 venezolanos regresó al territorio nacional este miércoles 12 de noviembre, mediante los vuelos 186 y 187 de la Gran Misión Vuelta a la Patria. La operación forma parte del mecanismo institucional que facilita el retorno voluntario de ciudadanos que permanecen en el exterior.

Los pasajeros aterrizaron en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui.

En el terminal aéreo recibieron asistencia de las autoridades y organismos encargados de coordinar la logística y los protocolos de atención.

Durante la recepción, las instituciones responsables ofrecieron acompañamiento a los ciudadanos como parte de los procedimientos establecidos para atender a quienes llegan mediante este programa.

¿Cómo funciona la Gran Misión Vuelta a la Patria?

Esta iniciativa del Ejecutivo nacional comenzó en 2018 y tiene como finalidad facilitar el retorno gratuito de venezolanos que viven en otros países y manifiestan su voluntad de regresar. Entre sus principales propósitos destacan:

Organizar traslados para ciudadanos venezolanos en el exterior.

Facilitar el regreso voluntario al territorio nacional.

Coordinar la atención y asistencia durante la llegada.

Favorecer la reunificación familiar y la reintegración social.

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