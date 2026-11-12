Cruz Roja y Cashea sellan alianza: los servicios que puede pagar por cuotas

La alternativa está disponible desde el 10 de noviembre y beneficia a pacientes del Hospital Carlos J. Bello, estudiantes del Colegio Universitario de Enfermería y participantes de los cursos de formación de la institución.

¿Qué servicios médicos podrá financiar?

Los pacientes del Hospital Carlos J. Bello, ubicado en La Candelaria, Caracas, podrán utilizar la línea principal de Cashea para cubrir consultas, estudios y procedimientos en distintas especialidades.

La oferta incluye:

Ginecología

Pediatría

Cardiología

Odontología

Oftalmología

Traumatología

Urología

Nefrología

Medicina Interna, entre otras áreas.

También forman parte del convenio los servicios de:

Laboratorio

Emergencia

Fisioterapia y Rehabilitación

Cirugía General

Cirugía Plástica

Gastroenterología

Obstetricia

Otorrinolaringología.

Facilidades para estudiantes y participantes de cursos

El acuerdo también contempla beneficios para los alumnos del Colegio Universitario de Enfermería (CUE), quienes podrán financiar trámites académicos y procesos de matriculación mediante dos pagos:

40 %: correspondiente a la inicial.

60 %: monto restante, distribuido en una cuota.

Por otra parte, los cursos de primeros auxilios y los talleres del Centro de Capacitación de la Cruz Roja Venezolana también estarán incluidos en esta modalidad. Estas actividades ofrecen herramientas para responder ante emergencias y adquirir conocimientos técnicos.

¿Cómo utilizar Cashea?

Para acceder al financiamiento, los interesados deberán escanear el código QR asociado a la plataforma y seguir las instrucciones para seleccionar la modalidad correspondiente al servicio que desean cancelar.

El convenio también incorpora la facturación digital, mediante la cual los usuarios podrán disponer de un comprobante electrónico de sus operaciones.

Con esta alianza, la Cruz Roja Venezolana y Cashea buscan ampliar las alternativas económicas para acceder a servicios de salud y formación, mediante opciones que permitan distribuir los gastos en diferentes pagos.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube