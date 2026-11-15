¿Habrá una sede de Amazon en el país? Economista Asdrúbal Oliveros ofrece los detalles

El economista y director de Suma Consulting and Strategy, Asdrúbal Oliveros, desmintió las versiones sobre una supuesta instalación de Amazon en Venezuela.

A través de su cuenta en la red social X, aclaró que la compañía estadounidense no tiene planes de establecer operaciones en el país por ahora.

“Amazon no se va a instalar en el país por ahora. La noticia es falsa”, expresó Oliveros al referirse a las publicaciones que circularon en distintas plataformas digitales y que despertaron expectativas sobre la llegada de la multinacional.

"Amazon no se va a instalar en el país por ahora. La noticia es falsa y parece responder a intereses comerciales. No se dejen llevar por influencers. Verifiquen siempre en la fuente original: la propia Amazon".

¿Qué originó las especulaciones?

Los rumores surgieron después de que se difundieran informaciones sobre un proyecto logístico anunciado recientemente en el estado Anzoátegui. Esta iniciativa fue relacionada en redes sociales con una posible expansión de Amazon hacia el mercado venezolano.

Sin embargo, el economista aclaró que no existe información que permita confirmar algún vínculo entre la empresa de comercio electrónico y el proyecto mencionado. Tampoco se ha publicado un comunicado oficial de la multinacional que anuncie inversiones o la apertura de una sede en Venezuela.

Oliveros precisó que, hasta el momento, no existen elementos que respalden las versiones sobre el inicio de operaciones de Amazon en territorio venezolano. Por ello, pidió a los ciudadanos evitar la difusión de información que no cuente con fuentes verificables.

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