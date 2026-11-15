María Corina Machado comparte encuentro con vecinos de Los Teques: estos son los detalles

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado compartió este domingo 15 de noviembre un encuentro con vecinos en Los Teques, estado Miranda, durante una actividad realizada en la parroquia San Juan Bosco.

La jornada estuvo marcada por momentos de oración, fe y acercamiento con los habitantes de la comunidad, quienes participaron en este espacio de encuentro ciudadano. La actividad quedó registrada en imágenes difundidas a través de las redes sociales.

La información se dio a conocer mediante una publicación en la cuenta de X de Vente Venezuela, donde destacaron el significado de la actividad y el contacto con los residentes de la localidad mirandina.

"Un espacio de fe, oración y reencuentro ciudadano que nos llena de fuerza para seguir adelante".

El encuentro tuvo lugar en la parroquia San Juan Bosco, donde la dirigente compartió con los asistentes en un ambiente de recogimiento y convivencia comunitaria.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube