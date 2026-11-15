Delcy Rodríguez aborda nuevas alianzas con Qatar: estos fueron los temas del encuentro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para tratar temas relacionados con la cooperación económica, las inversiones y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar durante su visita a Doha, iniciada el sábado 14 de noviembre, como parte de una agenda diplomática destinada a ampliar los acuerdos estratégicos con la nación árabe. Rodríguez agradeció al emir por su recibimiento y destacó su disposición para estrechar los vínculos de amistad y cooperación.

“Sostuve un cordial y fructífero encuentro con el Emir del Estado de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para ampliar la cooperación económica, promover inversiones y fortalecer la coordinación en asuntos de interés común”.

La delegación venezolana estuvo integrada por Oliver Blanco, ministro de Relaciones Exteriores; Paula Henao, ministra de Hidrocarburos, y Daniella Cabello, ministra de Turismo, quienes acompañaron a Rodríguez en esta visita oficial.

Relaciones entre Venezuela y Qatar

El acercamiento entre Caracas y Doha también contempla asuntos diplomáticos y financieros. Qatar ha participado como interlocutor internacional en iniciativas para facilitar el entendimiento entre Washington y las autoridades venezolanas.

Asimismo, el país árabe estuvo relacionado con un mecanismo financiero para resguardar ingresos derivados de la comercialización del petróleo venezolano. Como antecedente, el primer ministro catarí visitó Caracas el 17 de febrero para revisar un "mapa de cooperación integral".

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