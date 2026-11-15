¿Cuándo culminarán las reparaciones del gasoducto entre Venezuela y Colombia? Esto se sabe

Continúan las reparaciones de un tramo del gasoducto que conecta a Venezuela con Colombia, la cual es una infraestructura importante para la reactivación del suministro de gas natural.

El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, explicó cómo avanzan los trabajos de recuperación de este tramo afectado.

¿Cuándo reactivarán el gasoducto entre Venezuela y Colombia?

A través de su cuenta en la plataforma Instagram, Obregón señaló que el estado "Zulia será protagonista de esta nueva etapa, proyectándose como un punto estratégico para la exportación a partir de 2027".

Asimismo, señaló que los "trabajadores de Pdvsa avanzan en la recuperación de las plantas de fraccionamiento de Ulé y Bajo Grande, para fortalecer el abastecimiento nacional de GLP y abrir oportunidades de exportación hacia Colombia y otros destinos'.

Cabe destacar que la reactivación de este gasoducto y la posible fecha de la misma, se da en paralelo a las negociaciones entre Pdvsa y la petrolera colombiana Ecopetrol, en aras de llegar a un acuerdo de suministro de gas natural a largo plazo, con una estimación de 10 años.

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