AN 2015 se pronuncia sobre liberación de Daniel Enrique Echenagucía: Se le debe dar libertad plena

La Asamblea Nacional (AN) del 2015 se pronunció este sábado 14 de noviembre sobre la liberación del ítalo-venezolano, Daniel Enríque Echenagucía.

A través de sus redes sociales la AN de 2015 aseguró que la liberación de Echenagucía es importante, sin embargo, resaltó que "se le debe dar libertad plena".

Liberan a Daniel Enrique Echenagucía

De acuerdo con el mensaje difundido por la AN 2015, a través de su cuenta en X, antes Twitter, "somos enfáticos en que se le debe dar libertad plena y no sometido a una medida sustitutiva de privativa de libertad".

En este sentido, resaltó que el italo-venezolano posee a su favor "pronunciamientos en materia de Derechos Humanos, sobre todo en cuanto a su estado de salud", los cuales han sido dictados por entes internacionales.

Adicionalmente exige que se debe prevalecer la presunción de su inocencia y el derecho a impuestos un juicio justo tanto para él como para los demás presos por motivos políticos en el país.

Al respecto, resalta que "en la mesa, en el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades con todos los venezolanos, seguimos trabajando para liberación de todos los presos políticos, lo cual esperamos que ocurra pronto".

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