INTT cancela operativos de inspección al transporte público y de carga en todo el país

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció este sábado la suspensión oficial del operativo de inspección dirigido al transporte de carga, así como de la jornada especial para el sector de transporte público prevista en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado institucional difundido en sus plataformas digitales, la autoridad vial aclaró que los despliegues anunciados recientemente en diversos espacios informativos quedan sin efecto, evitando así movilizaciones innecesarias por parte de propietarios de unidades y operadores.

El organismo exhortó a los gremios de transportistas de carga y pasajeros a mantenerse atentos únicamente a las convocatorias publicadas mediante sus canales oficiales verificados, con el fin de prevenir desinformación sobre trámites o fiscalizaciones.

Finalmente, el INTT ratificó que todas sus oficinas regionales continúan operando con normalidad y atendiendo a los usuarios en su horario habitual bajo los procedimientos administrativos regulares establecidos.

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