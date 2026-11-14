Comité de Postulaciones Judiciales registra 1.149 aspirantes para cargos del TSJ

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) informó este sábado 14 de noviembre que ha recibido un total de 1.149 postulaciones para optar a los distintos cargos del Poder Judicial, como parte del proceso de renovación institucional que se desarrolla en el país.

De acuerdo con el balance ofrecido por el vicepresidente del comité, el diputado Pablo Pérez, hasta el miércoles 11 de noviembre se contabilizaron 932 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 132 candidatos para inspector general de tribunales y 85 para director de la Escuela Nacional de la Magistratura. "Desde el Comité de Postulaciones Judiciales seguimos trabajando para que este proceso sea transparente y abierto a todos los venezolanos", afirmó el parlamentario al destacar la participación de profesionales del derecho de diversas regiones.

Ante el volumen de solicitudes, el Parlamento aprobó una prórroga de siete días continuos que mantendrá abierto el proceso de recepción de documentos hasta el próximo miércoles 18 de noviembre, en la sede del Museo Boliviano de Caracas, en horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La instancia legislativa precisó que la evaluación de los candidatos se regirá por un baremo de 100 puntos que ponderará la formación académica, experiencia docente, trayectoria profesional y entrevistas, proceso que contará además con el acompañamiento técnico del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos instalado en el marco del diálogo político.

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