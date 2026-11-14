Garantías políticas y libertad de expresión en agenda: así avanza el diálogo de la Asamblea Nacional 2015

La Asamblea Nacional 2015 informó sobre los temas que centran las mesas técnicas del cuarto ciclo de diálogo, una jornada de trabajo que busca preparar los puntos que posteriormente se discutirán y acordarán en la mesa de diálogo.

De acuerdo con la información difundida por esta instancia, los encuentros contemplan cinco ejes de trabajo relacionados con aspectos políticos, democráticos e institucionales.

Entre los asuntos que forman parte de la agenda destacan las garantías políticas y la libertad de expresión, dos de los puntos previstos para las discusiones de esta etapa.

Asimismo, las mesas técnicas incluyen el fortalecimiento de la democracia y el tema del oro, además de la implementación y el seguimiento de los acuerdos.

La agenda de trabajo del cuarto ciclo contempla los siguientes puntos:

Garantías políticas.

Libertad de expresión.

Fortalecimiento de la democracia.

Oro.

Implementación y seguimiento de acuerdos.

Estos asuntos forman parte de una jornada de trabajo que se desarrolla tema por tema, con el propósito de preparar los planteamientos que llegarán posteriormente a la mesa de diálogo.

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