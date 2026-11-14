El papa León XIV nombra un nuevo obispo auxiliar para Venezuela: detalles de su trayectoria

Este sábado 14 de noviembre de 2026, el papa León XIV nombró al reverendo presbítero Oswaldo Enrique Méndez Marchena como nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Barquisimeto.

Esta designación, anunciada por la Conferencia Episcopal Venezolana, representa una gran noticia para la Iglesia católica en el país, llenando de alegría y esperanza a toda la comunidad creyente.

Además, el nombramiento fortalece la estructura de liderazgo, permitiendo un mejor acompañamiento espiritual para todos los fieles locales.

Formación académica del Obispo Oswaldo Méndez Marchena

La comunidad eclesiástica se une en oración para pedir que el Señor y la Divina Pastora guíen los pasos de Oswaldo Enrique Méndez Marchena en esta nueva misión pastoral.

Marchena nació en Boconó, estado Trujillo, el 29 de junio de 1967. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el seminario mayor de Barquisimeto, preparándose de forma profunda para asumir su vocación religiosa. Recibió su ordenación sacerdotal el 22 de octubre de 1994, quedando vinculado al servicio de la arquidiócesis de Barquisimeto.

Trayectoria pastoral y experiencia laboral de Oswaldo Marchena

A lo largo de los años, Marchena desempeñó múltiples responsabilidades dentro de la Iglesia. Ejerció como profesor de teología en el seminario mayor La Divina Pastora desde el año 1999 y también impartió clases en las escuelas arquidiocesanas de nuevos ministerios, diaconado y teología.

Antes de este nombramiento episcopal, asumió el cargo de vicario general de la arquidiócesis de Barquisimeto y párroco en la comunidad de El Buen Pastor.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube