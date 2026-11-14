Pronóstico Inameh: lluvias con descargas eléctricas en 11 regiones del país este sábado 14 de noviembre

Para este sábado, 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), presentó el reporte oficial sobre las condiciones atmosféricas en Venezuela.

De acurrdo con el último reporte, las zonas nubladas, las lloviznas y las descargas eléctricas marcan el pronóstico en varias regiones del país.

Las autoridades indican que a población debe tomar previsiones ante la presencia de chubascos nubes en diferentes estados, incluida la capital y sus alrededores.

Condiciones en la mañana

Las primeras horas del día presentan nubes y lluvias de forma variable en Delta Amacuro, el este de Sucre, Amazonas, Apure, Barinas, Táchira, Mérida y el lago de Maracaibo.

Situación para la tarde y la noche

El aumento de nubes ocurre al caer la tarde y durante la noche con lluvias, chubascos y descargas eléctricas. Las regiones afectadas son Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Centro Norte, Falcón, Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia.

Pronóstico de la Gran Caracas

La Gran Caracas muestra cielo parcialmente nublado que alterna con zonas despejadas durante la mayor parte del periodo. Las autoridades no descartan lloviznas al final de la tarde.

Las temperaturas oscilan entre una mínima de 21 °C y una máxima que alcanza los 36 °C en La Guaira. El sol sale a las 06:21 HLV y se oculta a las 18:01 HLV.

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