Jorge Arreaza sobre reforma de la ley contra el odio: Estamos pensando en disculpas públicas en algunos casos

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza, se pronunció este viernes sobre la reforma sobre la ley contra el odio, la cual derogará artículos sobre privativas de libertad.

Durante una consulta pública desarrollada en el jardín botánico de la universidad central de Venezuela USB el diputado y también miembro de la comisión que se encarga de la reforma constitucional de esta ley, se pronunció al respecto.

"Incluso estamos pensando en disculpas públicas"

De acuerdo con las declaraciones de Arreaza "estamos pensando en disculpas públicas en algunos casos leves".

Asimismo, señaló el diputado que "todos los artículos, que son cinco de la ley vigente, que penaban con prisión serán derogados, se están planteando tipos de sanciones".

Contexto político

En este sentido resaltó que la reforma de esta ley es motivada al contraste sobre el contexto político actual con respecto al que se vivía en el año 2017.

Adicionalmente señaló que "sin duda hay que considerar que el odio en la política existe y los discursos de odio tienen efecto, si derogamos la ley por completo nos quedamos en una sanción, sin una multa, sin una herramienta que podamos utilizar, unas disculpas públicas".

Agregó que "es una ley que se ha planteado ya no contra el odio sino para la paz la convivencia democrática y el respeto".

Resaltando que "Venezuela lo merece, deroguemos de verdad de la política venezolana estas actitudes, y salgamos adelante con la paz, la convivencia, incluso la tolerancia".

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