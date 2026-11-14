¿Amazon llega al país? Anuncian alianza con gigante de ventas online: conozca la fecha y ubicación de su sede

Aerocentro Parque Industrial anunció una alianza estratégica con una importante compañía estadounidense dedicada al comercio electrónico, que instalará un centro de almacenamiento y operaciones logísticas en Barcelona, estado Anzoátegui.

El proyecto tiene previsto comenzar sus actividades durante el primer semestre de 2027.

La información fue difundida por el complejo industrial, ubicado frente al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui. Aunque no revelaron el nombre de la empresa, la describieron como un “gigante americano, líder mundial en ventas online”, lo que despertó especulaciones sobre una posible llegada de Amazon al país.

La referencia a una de las principales corporaciones del comercio electrónico generó expectativas entre consumidores y comerciantes venezolanos. Sin embargo, hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial que confirme que Amazon sea la compañía involucrada en el acuerdo.

Tanto la identidad del aliado comercial como otros detalles de la negociación permanecen bajo reserva. Por ello, la posible instalación de Amazon en Venezuela todavía no puede darse por confirmada.

Así será el proyecto en Anzoátegui

El anuncio contempla la puesta en funcionamiento de un espacio destinado al almacenamiento de mercancías y al desarrollo de operaciones logísticas. Su ubicación, cerca de una importante terminal aérea, representa una ventaja para el movimiento y distribución de productos.

La posible incorporación de una compañía internacional de gran alcance podría favorecer el desarrollo comercial de Anzoátegui, impulsar los servicios de distribución y generar nuevas oportunidades vinculadas con el comercio electrónico.

No obstante, todavía se desconocen detalles sobre la inversión, la capacidad operativa del centro y los posibles puestos de trabajo.

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