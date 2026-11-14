UCV recibirá más de 85 organizaciones: presentarán una propuesta para cambiar el Estado este 17 de noviembre

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana (CNPC) realizará su presentación oficial este martes 17 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

Este encuentro reunirá a más de 85 organizaciones civiles, académicos, representantes gremiales y líderes comunitarios que expondrán una propuesta para avanzar hacia un nuevo modelo de Estado basado en la democracia federal.

La actividad está prevista para las 10:00 am en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UCV. La iniciativa busca promover una alternativa al sistema centralizado y fortalecer la participación de diferentes sectores de la sociedad en la construcción de propuestas para el futuro del país.

¿Cuáles son los objetivos de la propuesta?

El CNPC plantea reunir organizaciones independientes, descentralizadas y apartidistas para impulsar cambios institucionales y promover una mayor participación ciudadana. Entre sus principales objetivos figuran la defensa de salarios y pensiones dignas e indexadas, así como la recuperación de los servicios públicos de salud y educación.

La plataforma también pretende convertir las solicitudes de los distintos gremios en propuestas técnicas y establecer mecanismos que permitan incorporar las opiniones de diferentes sectores sociales. Luis Eduardo “Balo” Farías, integrante del comité organizador, señaló que buscan dar mayor visibilidad a la sociedad civil venezolana.

La jornada contará con voceros de distintas áreas profesionales e institucionales. Entre los participantes anunciados destacan Genaro Mosquera Castellanos, Luis Eduardo Farías, el vicealmirante Jesús Enrique Briceño García, Amelia Carrasco de Landaeta y el empresario César Almeida.

Fecha y lugar del encuentro

La presentación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana se desarrollará bajo el lema “Alianza, compromiso y acción: la fuerza de la sociedad civil organizada por el porvenir de la nación”.

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Hora: 10:00 de la mañana.

Lugar: auditorio de la Facultad de Farmacia de la UCV.

Ubicación: Caracas, Venezuela.

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