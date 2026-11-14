Anuncian cierre de la avenida Bolívar de Valencia para este domingo 15 de noviembre

La Alcaldía de Valencia informó este sábado que, con motivo de la realización de la actividad cultural "Navidades Carabobo Te Quiero 2026", se ejecutará un cierre vehicular temporal en diversas intersecciones de la avenida Bolívar este domingo 15 de noviembre a partir de la 1:00 de la tarde.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el ayuntamiento carabobeño, la restricción de tránsito en sentido sur-norte abarcará el tramo comprendido desde el sector El Tijerazo hasta la Redoma de Guaparo (calle 130).

En el sentido norte-sur, el paso automotor permanecerá bloqueado desde la calle de los Cafés (avenida Carlos Sanda) hasta El Tijerazo, zonas donde se desplegarán funcionarios de seguridad vial para resguardar el perímetro del evento.

Ante la medida, las autoridades municipales exhortaron a los conductores y residentes a tomar las previsiones correspondientes, planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos en el norte de la capital carabobeña.

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