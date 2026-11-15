NABEP reactiva 32 equipos de gas y energía de Venezuela con apoyo técnico de EEUU, Reino Unido y Emiratos Árabes

La compañía North American Blue Energy Partners (NABEP) ejecuta un plan de rehabilitación integral sobre 32 equipos de compresión de gas y generación eléctrica extraídos de los yacimientos petrolíferos de Venezuela, en alianza con centros especializados de Estados Unidos, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con la empresa, la iniciativa permite reincorporar maquinaria que permanecía inactiva mientras avanzan las compras de equipos nuevos, cuya entrega por parte de los fabricantes globales puede tardar tres años o más debido a la acumulación de pedidos internacionales.

El director ejecutivo de NABEP, Alejandro Betancourt, explicó que el proyecto busca recuperar activos estratégicos de la industria nacional: "En toda Venezuela estamos identificando maquinaria pesada que merece la pena salvar tras años de abandono. Nos estamos asociando con algunos de los principales especialistas del mundo, muchos de ellos en Estados Unidos, para traerla de vuelta a casa a punto y lista para que fluya más petróleo".

"Así es como estamos revitalizando la infraestructura del país, ignorada durante tanto tiempo, de forma más rápida y eficiente de lo que nadie creía posible, aumentando la producción al tiempo que apoyamos puestos de trabajo cualificados tanto en el país como en el extranjero", agregó el ejecutivo.

Logística internacional

El programa de restauración técnica contempla tres tipos de unidades fundamentales para el mantenimiento de presión en los yacimientos y el suministro eléctrico operativo:

17 generadores de gas: motores de turbina que accionan compresores y producen electricidad en campo.

12 compresores: equipos encargados de reinyectar gas en los pozos para facilitar la extracción de crudo.

3 turbinas de potencia: destinadas al respaldo energético de las operaciones petroleras.

Según el cronograma técnico, cada unidad es desmontada, inspeccionada, equipada con componentes nuevos, ensamblada y sometida a pruebas de rendimiento antes de su retorno a Venezuela. Ya fueron enviadas 24 unidades al exterior y otras ocho saldrán en diciembre, mientras que un generador adicional se restaura directamente en territorio venezolano.

Las labores se distribuyen en talleres ubicados en Houston y San Diego (EEUU), Aberdeen (Escocia) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) —funcionando Houston como centro neurálgico de distribución—. Para finales de este año, quince de las unidades estarán operando en las instalaciones estadounidenses antes de su despacho final.

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