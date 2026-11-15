Bomberos combaten incendio en depósito de combustible en Catia

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se desplegaron la noche de este sábado 14 de noviembre en la avenida Sucre, sector Los Frailes de Catia, para combatir un incendio de gran magnitud registrado en un depósito de combustible ubicado frente a la estación de servicio Continental, en el municipio Libertador.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el siniestro se originó en un área de almacenamiento con contenedores de gasoil, lo que exigió la activación inmediata de comisiones especializadas para controlar el fuego debido a la alta inflamabilidad del material presente en el recinto.

Los funcionarios bomberiles mantienen un operativo continuo en el lugar mediante maniobras técnicas de extinción y enfriamiento, con el objetivo de sofocar las llamas por completo y evitar la propagación del incendio hacia las estructuras y zonas residenciales adyacentes.

El perímetro permanece resguardado por los cuerpos de seguridad ciudadana mientras avanzan las labores de control y evaluación de riesgos en esta arteria vial del oeste capitalino.

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