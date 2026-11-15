El gas puede ser clave para salvar el sistema eléctrico

La industria petrolera venezolana posee un posicionamiento geopolítico y natural estratégico al contar con las mayores reservas volumétricas de crudo a escasos cuatro días de navegación del principal consumidor mundial, Estados Unidos.

En entrevista exclusiva para la multiplataforma 2001, Heliodoro Quintero, experto en hidrocarburos y energía, destacó estas características y particularidades del principal producto natural del país en el contexto que se vive a lo interno y en el ámbito internacional.

“Las refinerías de la costa sur y este estadounidense, especialmente en estados como Texas y Luisiana, fueron diseñadas históricamente para procesar la metalurgia de los crudos pesados y medianos venezolanos, lo que genera una integración técnica natural entre ambas naciones. A pesar de los daños acumulados por falta de inversión y la caída productiva, el país mantiene una infraestructura base de 100 años de historia, campos de producción ubicados en terrenos planos, redes de oleoductos y una capacidad de refinación intacta de un millón de barriles diarios en complejos como Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz”, indica Quintero.

Por lo tanto, la nación dispone de los recursos necesarios y de la cercanía geográfica para elevar de manera progresiva su bombeo, con proyecciones que estiman superar el millón de barriles diarios y retornar a sus máximos históricos de tres millones de barriles, independientemente de los ciclos políticos coyunturales en Washington, dado que la seguridad energética estadounidense considera a Venezuela un proveedor fundamental a mediano y largo plazo.

Heliodoro Quintero destaca el gran potencial de la industria petrolera venezolana que le permitirá una rápida recuperación

MEDIDAS URGENTES EN PDVSA

Para lograr la reactivación operativa de la estatal petrolera, Quintero señala como prioridad indispensable la actualización de la industria, importantes inversiones y personal altamente calificado, como ingenieros en hidrocarburos.

“Venezuela tiene la ventaja de contar con una geografía plana y una red de facilidades superficiales ya construida, tales como estaciones de flujo, oleoductos y terminales portuarios”, detalla.

El experto subraya que es imperativo incorporar nuevamente al personal técnico calificado que migró del país para rescatar las áreas de exploración, producción y refinación. Asimismo, se requiere adecuar los marcos jurídicos e institucionales para restablecer la confianza de las empresas contratistas e inversionistas internacionales, permitiendo el flujo de capital fresco y tecnología bajo esquemas legales transparentes que garanticen una industria propia y eficiente.

Quintero alerta sobre la urgente necesidad de recuperar el sistema eléctrico para potenciar la economía

SUPERAR LA “OSCURANA” EN VENEZUELA

Frente al colapso del sector eléctrico, el especialista advierte que "sin que podamos estabilizar este servicio, es muy difícil pensar en un desarrollo económico sostenible". El diagnóstico indica un desbalance estructural, ya que el 70 % de la generación nacional depende del sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní, lo que obliga a transmitir la energía a través de kilométricos cables que exigen mantenimiento prioritario y sincronización con las plantas termoeléctricas del país.

Como solución integral, Quintero plantea poner en marcha cinco proyectos en simultáneo que incluyan la reactivación de plantas termoeléctricas mediante el suministro continuo de gas, como el gasoducto planificado desde Falcón hacia el Zulia para alimentar unidades generadoras, la modernización de las redes de transmisión y la incorporación de tecnologías de generación intermedia mientras se consolidan las obras definitivas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube