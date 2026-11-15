Clima

Inameh advierte sobre condiciones lluviosas: este será el panorama climático de este 15 de noviembre

Se recomienda a la población mantenerse informada mediante los reportes oficiales del Inameh.

Por Jessica Molero
Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 08:37 am
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Inameh advierte sobre condiciones lluviosas: este será el panorama climático de este 15 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este domingo 15 de noviembre predominará la nubosidad fragmentada en buena parte de Venezuela, con posibilidad de lluvias y chubascos de intensidad variable en diferentes regiones del país.

Zonas con pronóstico de lluvias

Durante las primeras horas de la mañana, el organismo identificó áreas nubladas que podrían generar precipitaciones en los siguientes sectores:

  • Sur y oeste de Bolívar y Amazonas.

  • Llanos Centrales y Occidentales.

  • Región de los Andes.

  • Sur del Zulia.

En su reporte de las 8:00 am, el instituto también señaló lluvias de intensidad variable en Falcón, además de precipitaciones y lloviznas dispersas en sectores de Guárico, Miranda, Aragua y Carabobo, producto de la nubosidad presente en esas entidades.

El panorama meteorológico para este domingo contempla períodos de cielo parcialmente nublado y zonas con mayor concentración de nubes, por lo que las condiciones del tiempo podrían variar durante la jornada.

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