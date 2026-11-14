Delcy Rodríguez llega a Catar para cumplir "agenda importante" y reforzar la cooperación bilateral

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este sábado 14 de noviembre a Doha, capital de Catar, con el propósito de desarrollar una "agenda importante" orientada a profundizar los acuerdos estratégicos y los mecanismos de cooperación bilateral con la nación árabe.

A su llegada al país asiático, luego de participar en la cumbre climática de la ONU (COP31) celebrada en Turquía, Rodríguez ofreció breves declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en las que celebró el acercamiento diplomático: "Estoy feliz de estar acá en estos países amigos, donde estaremos cumpliendo una agenda importante de relacionamiento bilateral, de cómo reforzar nuestros mecanismos de cooperación, de amistad, y estamos en un país al que consideramos un país hermano".

Aunque no precisó el cronograma detallado de reuniones, un video difundido en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, confirmó que la mandataria interina viajó acompañada por una delegación de alto nivel integrada por: Oliver Blanco, Ministro de Relaciones Exteriores; Paula Henao, Ministra de Hidrocarburos Y Daniella Cabello, Ministra de Turismo.

El rol clave de Catar en la geopolítica venezolana

La relación entre Caracas y Doha ha cobrado un peso determinante durante 2026. Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Catar se ofreció como mediador internacional para promover una salida pacífica y facilitar una agenda de entendimiento entre Washington y el Gobierno interino encabezado por Rodríguez.

Asimismo, el Estado catarí sirvió inicialmente como sede de una cuenta financiera destinada a resguardar los ingresos petroleros venezolanos comercializados bajo el mecanismo acordado entre Estados Unidos y la administración interina. Este vínculo ya había tenido un antecedente directo el pasado 17 de febrero, cuando el propio primer ministro Al Thani visitó Caracas para revisar un "mapa de cooperación integral" entre ambas potencias energéticas.

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