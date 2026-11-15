Inspeccionan la central hidroeléctrica El Guri: afinan estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo

La central hidroeléctrica Simón Bolívar "El Guri", ubicar en el estado Bolívar fue inspeccionada con el fin de evaluar su funcionamiento actual y afinar las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo.

A través de sus redes sociales el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios Juan José Ramírez difundió detalles sobre el recorrido de la hidroeléctrica.

Inspección en El Guri

De acuerdo con la información proporcionada por Ramírez, "seguimos desplegados en el territorio garantizando la estabilidad y el fortalecimiento de nuestro sistema energético para el bienestar del pueblo venezolano".

En este sentido, Ramírez lideró la inspección junto con representantes del ministerio de Energía Eléctrica y del equipo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Adicionalmente Ramírez aseguró que la inspección cumplió "con el objetivo de evaluar y supervisar los avances en los trabajos de recuperación hídrica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)".

Estrategias de mantenimiento

Al respecto, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas destacó que durante la inspección que se realizó el sábado sostuvieron una reunión de trabajo con el equipo técnico de Corpoelec.

Destacó que la reunión sirvió para "revisar los parámetros operativos y afinar las estrategias de mantenimiento".

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