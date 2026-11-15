Trabajaba en un Burger King de Miami: localizan a sospechoso de tres agresiones sexuales en Nueva York

Un hombre de 30 años, quien resultó detenido en Miami, estaría relacionado con tres casos de agresión sexual denunciados en Nueva York.

El implicado responde al nombre de Dereck Rivera Deleon, quien fue arrestado este martes en un Burger King de Miami Beach. Investigadores neoyorquinos le siguieron el rastro hasta el sur del estado.

Rivera había llegado recientemente a la entidad y había conseguido empleo en ese restaurante.

Acusado por distintas agresiones sexuales en Nueva York

De acuerdo con Fox News, el operativo reunió a integrantes de la Policía de Nueva York (NYPD), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Miami Beach.

El sospechoso permanece detenido en Florida mientras avanzan los procedimientos para trasladarlo a Nueva York, donde deberá responder por los cargos vinculados con el caso más reciente.

La investigación que condujo al arresto se centró en una agresión sexual denunciada el 24 de octubre, en el extremo este de Central Park. De acuerdo con la información policial, el ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche.

Los agentes acudieron tras recibir una llamada de emergencia. La víctima, una mujer de 39 años, relató a los investigadores que un hombre se le acercó y la amenazó con un cuchillo, la obligó a entrar en una zona boscosa de Central Park, donde la agredió sexualmente, y después escapó.

Prueba de ADN vinculó al sospechoso con los ataques

La denuncia causó que se iniciara una investigación, la cual permitió identificar a Rivera como presunto responsable. Este lunes se emitió una orden de extradición relacionada con este hecho.

La investigación se extendió luego de que los detectives relacionaran al detenido con otras dos agresiones sexuales ocurridas en Central Park, en 2021 y 2023. Según la Policía de Miami Beach, la conexión se estableció con pruebas de ADN y la identificación de las víctimas.

Se espera que Rivera también enfrente cargos por los dos incidentes anteriores.

Después de ubicarlo en el sur de Florida, las agencias coordinaron el operativo que terminó con su detención en Miami Beach.

Rivera Deleon permanece el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el sur de Florida. De acuerdo con las autoridades, está detenido sin derecho a fianza mientras se ponen en marcha los trámites de extradición hacia Nueva York.

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