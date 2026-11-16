El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Luis Linares Palencia, conocido como «El Niño de Oro», figura en el sistema oficial de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según la información disponible, el deportista permanece bajo custodia de las autoridades migratorias, situación que conmociona a más de uno, puesto que el oriundo de Barinas llevaba años residenciado en el país estadounidense.

El registro identifica a Linares en el El Paso Processing Center, ubicado en Texas, donde aparece con el estatus migratorio de «Bajo custodia del ICE». La información no precisa cuándo ocurrió la detención ni cuáles fueron las circunstancias que originaron su ingreso al centro.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre el caso del venezolano. Tampoco se ha confirmado si tiene una audiencia migratoria prevista o si enfrenta algún procedimiento administrativo relacionado con su permanencia en el país.

La trayectoria deportiva de Jorge Linares

Linares es considerado uno de los boxeadores venezolanos más destacados de las últimas décadas. Durante su carrera profesional consiguió campeonatos mundiales en tres categorías: peso pluma, superpluma y ligero, lo que le permitió alcanzar reconocimiento en distintos escenarios internacionales.

El deportista desarrolló buena parte de su trayectoria en Japón y Estados Unidos, donde protagonizó importantes combates. Uno de los más recordados fue el enfrentamiento contra el ucraniano Vasiliy Lomachenko, en mayo de 2018, por el título mundial de peso ligero.

La pelea generó gran expectativa entre los seguidores del boxeo y terminó con una victoria de Lomachenko por nocaut técnico.

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