El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, defendió este lunes 16 de noviembre la vigencia de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, desestimando las solicitudes de sectores de la oposición que demandan su derogación total.

Durante la habitual rueda de prensa semanal de la tolda oficialista, el dirigente sostuvo que, si bien existen factores opositores integrados a las mesas de diálogo político, persisten grupos que recurren a la confrontación violenta como método de acción.

En este sentido, responsabilizó a quienes hoy piden anular el instrumento jurídico de haber promovido episodios de violencia callejera, instalación de barricadas y ataques en protestas pasadas.

Pese a rechazar la eliminación de la normativa, Cabello confirmó que las bancadas del Gran Polo Patriótico y de la oposición en la Asamblea Nacional sostienen conversaciones activas para evaluar modificaciones y alcanzar un acuerdo consensuado sobre su alcance.

"El espíritu de esta Ley tiene que ver con castigar a quienes de alguna manera incurren en el hecho de promover el odio. Esa ley no se aprobó por capricho, sino por una necesidad ante la cotidianidad que se le estaba dando a la violencia política", afirmó Cabello.

Aseguró que la aprobación de la ley respondió a la necesidad de frenar agresiones físicas y discursos de intolerancia en el espacio público, señalando que su simple derogación no garantizaría un cambio de conducta en los factores radicales.

Ratificó que los bloques legislativos mantienen abierta la discusión técnica en la Asamblea Nacional para concretar un «punto medio» que permita reformar artículos específicos sin perder el espíritu sancionatorio de la norma.

Contrastó la disposición de sectores opositores que participan en el entendimiento institucional frente a aquellos que, según sus señalamientos, mantienen agendas desestabilizadoras.

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