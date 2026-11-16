El fortalecimiento de los nexos diplomáticos y la identificación de áreas clave para el capital extranjero centraron la reunión bilateral sostenida este lunes 16 de noviembre entre el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la capital emiratí.

De acuerdo con el balance divulgado por el Ministerio para la Comunicación e Información, las conversaciones estuvieron enfocadas en ampliar la balanza comercial y estructurar proyectos de inversión conjunta en sectores considerados prioritarios para el crecimiento económico de ambos países.

Tras concluir la cita oficial, Rodríguez compartió su valoración de la jornada a través de su canal en Telegram, donde agradeció la receptividad del mandatario árabe y calificó el diálogo como “importante y fructífera”.

“Una alianza que se fortalece con nuevas perspectivas”, afirmó la funcionaria venezolana al destacar el alcance de las propuestas de cooperación y negocios examinadas en la mesa de trabajo.