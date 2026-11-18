El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) difundió una guía informativa dirigida a todos los conductores del país con los recaudos e identificaciones indispensables para circular de forma legal por las vías públicas y prevenir sanciones administrativas.

A través de sus redes sociales, el INTT destacó la importancia de verificar la fecha de vencimiento de cada credencial antes de emprender cualquier viaje dentro del territorio nacional.

Los cinco requisitos obligatorios del INTT para conducir vehículos en Venezuela

Lista de recaudos y requisitos obligatorios del INTT

Cédula de identidad: El conductor debe portar su documento de identidad laminado y vigente en todo momento. Licencia para conducir: Credencial emitida por el ente rector acorde con el grado del vehículo, la cual requiere estar vigente para tener validez legal. Certificado médico de salud: Documento obligatorio que certifica las condiciones físicas y visuales del ciudadano para operar vehículos automotores, sujeto a revisión de vigencia. Certificado de Registro de Vehículo: Título de propiedad o documento de circulación que acredita los datos técnicos y legales del automóvil ante las autoridades de tránsito. Placas visibles: Las láminas identificadoras del vehículo deben permanecer instaladas en los espacios reglamentarios, limpias y totalmente legibles para las autoridades viales.

De acuerdo con el INTT, cumplir con esta normativa garantiza una movilidad segura, agiliza las inspecciones en los puntos de control y evita la retención de vehículos o la imposición de multas por incumplimiento de la Ley de Transporte Terrestre.

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