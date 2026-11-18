Funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de Hurto de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron una red dedicada a la falsificación y gestoría ilegal de documentos públicos en Caracas, procedimiento que culminó con la captura de uno de sus operadores.

El detenido quedó identificado como Jhonnifer Alfonzo Pérez Rondón, de 29 años, quien operaba de manera fraudulenta en la ciudad capital tras labores técnico-científicas desarrolladas por la policía científica.

Modus operandi y evidencias incautadas

Según el reporte del director del Cicpc, Douglas Rico, las pesquisas determinaron que Pérez Rondón actuaba como gestor ilegal y usurpaba funciones correspondientes al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

A través del empleo de herramientas tecnológicas y aplicaciones digitales, simulaba la emisión de documentos oficiales para engañar a los solicitantes.

Por cada trámite ilícito, el implicado exigía a los ciudadanos pagos comprendidos entre 50 y 100 dólares.

Durante la intervención policial, los detectives colectaron como evidencia 17 certificados de registro de vehículo y una licencia de conducir falsificados.

Tras su aprehensión, el aprehendido y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

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