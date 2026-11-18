Efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) capturaron a Jairo Graterol, de 22 años de edad, tras ser señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de 11 años en el municipio La Cañada de Urdaneta.

El caso salió a la luz cuando la hermana mayor de la víctima —quien funge como su representante legal— acudió a interponer la denuncia formal ante el Ambulatorio Urbano II Eduardo Emiro Hernández, situado en el sector Las Banderas, a la altura del kilómetro 56.

De acuerdo con el testimonio aportado por la familiar, la niña se había ausentado desde horas de la noche.

Al emprender las labores de rastreo, sus allegados lograron ubicarla durante la mañana siguiente dentro del inmueble del ahora detenido, donde yacía inconsciente sobre un chinchorro y expedía un fuerte olor a alcohol.

La denunciante sostuvo que el individuo presuntamente captó a la menor mediante engaños y le dio a ingerir bebidas alcohólicas con el propósito de someterla sexualmente.

Tras conocer los pormenores del hecho, el equipo médico de guardia dio parte de inmediato a los organismos de seguridad.

Evaluación forense y procedimiento judicial

Una comisión policial perteneciente al Centro de Coordinación Policial 13 La Cañada se desplegó en la zona y logró interceptar a un sujeto cuya fisonomía correspondía plenamente con la descripción suministrada por la denunciante, concretando su aprehensión en el sitio.

Por su parte, la víctima recibió asistencia médica primaria en el ambulatorio, donde los especialistas le diagnosticaron un cuadro de intoxicación etílica junto con indicios de presunto abuso sexual. Seguidamente, fue referida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para practicarle las experticias médico-legales de rigor.

Tras el procedimiento, Graterol fue trasladado a la Sala de Garantía de Aprehendidos del Cpbez y puesto a la orden de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar las investigaciones del caso.