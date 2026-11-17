Las labores de inteligencia cibernética permitieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desarticular un esquema de fraude electrónico operado en el área metropolitana de Caracas.

La acción estuvo a cargo de efectivos adscritos a la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, quienes neutralizaron las operaciones de un individuo identificado como Marcos Adrianis Cuarez Barreto, de 53 años, señalado por vulnerar la fe pública mediante transacciones fraudulentas en la red.

Capturan en Caracas a hombre que operaba con cédulas falsas para estafar

El esquema delictivo consistía en la suplantación sistemática de datos personales y la utilización de identificaciones falsificadas para abrir perfiles comerciales en diversas plataformas digitales de compra y venta, precisó el director del Cicpc, Douglas Rico.

A través de estas fachadas virtuales, el involucrado publicaba anuncios de bienes muebles e inmuebles completamente ficticios, captando la atención de posibles compradores con la única intención de apropiarse de fondos de manera ilícita.

Durante el despliegue operativo en el lugar, la comisión policial requirió la identificación reglamentaria a la persona que atendió la notificación.

En un primer momento, el quincuagenario intentó burlar a la autoridad exhibiendo un carnet de identidad expedido a nombre de Marcos Esteban Suárez Vargas.

No obstante, las experticias preliminares y el interrogatorio posterior quebraron la coartada, obligando al sospechoso a entregar su cédula verdadera.

Los registros confirmaron fehacientemente que se trataba de Marcos Adrianis Cuarez Barreto.

Como resultado de la intervención policial, los funcionarios incautaron dos teléfonos inteligentes que funcionaban como la herramienta principal para coordinar las estafas y mantener comunicación con los afectados, además de los soportes de identificación falsos empleados para el fraude.

Todo el expediente técnico, junto con los elementos probatorios, fue remitido de manera a la fiscalía del Ministerio Público para dar curso al proceso penal correspondiente.

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