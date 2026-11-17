Tras el asesinato de una mujer en el centro comercial Bequito II, de Barquisimeto, en el estado Lara, autoridades investigan una posible disputa entre organizaciones delictivas como posible motivo del crimen.

Génesis Heredia, murió luego de ser atacada a tiros en las instalaciones del centro comercial, el pasado viernes, 13 de noviembre.

Ahora, se conoció que el incidente podría estar relacionado con una disputa entre organizaciones delictivas por el control de las plazas de distribución de drogas en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con el reporte del comunicador Edixon Manuel, en Instagram.

Investigan disputa entre bandas criminales

De acuerdo con información extraoficial, el conflicto estaría relacionado con la banda de “Los Negritos” y el grupo vinculado a Carolina Carrasco, cuyos intereses estarían relacionados con el control territorial de las zonas de distribución y sus extensiones.

La información apuntaría a que la muerte de Heredia podría formar parte de las consecuencias de esa confrontación criminal.

Heredia fue atacada a tiros dentro del establecimiento comercial donde trabajaba. El crimen generó conmoción en Barquisimeto y las investigaciones buscan establecer quiénes ordenaron y realizaron el crimen.

Asesinato de Génesis Heredia en Barquisimeto

Luego de que se conociera sobre el crimen, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmaron la identidad de Génesis Heredia, de 33 años de edad.

La víctima trabajaba en el establecimiento comercial desde 15 días antes del ataque.

En el momento del tiroteo, dos hombres con el rostro cubierto ingresaron hasta el primer nivel del recinto comercial y dispararon contra la mujer.

Génesis Heredia tenía una reconocida trayectoria dentro del balompié del estado Lara. Durante su carrera deportiva militó en las filas del equipo Madeiras FC y mantuvo un vínculo cercano con el club Antena FC, detalló Noticias Barquisimeto.

Asimismo, era madre de un niño pequeño y participaba activamente en iniciativas comunitarias como las “Mamás Futboleras”.

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