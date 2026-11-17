Un choque frontal entre dos trenes de pasajeros dejó un considerable saldo de víctimas en la Estación Central de Praga, en la República Checa.

El siniestro, ocurrido esta mañana en la Estación Central de Praga, terminó con una cifra de 46 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave, incluidos los dos maquinistas.

Colisión entre dos trenes de pasajeros en Praga

Todo ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana, a baja velocidad en el puente sobre la calle Seifertova, en Praga 3. El impacto fue entre un convoy con destino a Milovice y otro procedente de Mladá Boleslav.

Según las primeras estimaciones del ministro de Transportes, Ivan Bednárik (SPD), uno de los conductores rebasó una señal de parada y los daños materiales ocasionados superarán los 16 millones de coronas suecas (más de 1 millón 500 mil dólares).

En el lugar del siniestro intervinieron diez equipos de rescate, cuatro equipos médicos, un vehículo de evacuación y una unidad de atención postraumática para brindar apoyo psicológico.

Detalles sobre cifra de heridos

Los bomberos de Praga actuaron bajo un nivel de alarma dos centrados en asistir a los afectados sin necesidad de realizar excarcelaciones. Según confirmó su portavoz, Miroslav Řezáč, el impacto no generó otro tipo de daños estructurales.

Por su parte, el portavoz de los servicios de emergencia, Karel Kirs, detalló el estado de los trasladados a los hospitales de la capital, que incluyen también a doce heridos moderados y treinta leves. "Estamos registrando a varias personas gravemente heridas, que corrían el riesgo de sufrir fallos en sus funciones vitales básicas".

El ministro Bednárik calificó el suceso como un incidente grave y subrayó que la prioridad absoluta es la atención a las víctimas. "Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de rescate su labor", anunció el titular de Transporte.

Principal empresa ferroviaria compensará a los lesionados

Una investigación oficial busca esclarecer los hechos y depurar responsabilidades legales, reseñó el medio español Marca.

En cuanto a la operatividad ferroviaria, el portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias Ferroviarias, Martin Kavka, confirmó que se restableció el servicio en cuatro andenes de la estación central, aunque persisten importantes restricciones de tráfico.

Finalmente, Ferrocarriles Checos anunció que asumirá las compensaciones económicas por las lesiones y pérdidas materiales sufridas por los viajeros de ambos convoyes.

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